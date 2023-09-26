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Російський Курськ атакували безпілотники: будівлю ФСБ, військовий аеродром і нафтопереробний завод

Дата: 26.09.2023
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У понеділок, 25 вересня, джерело NV у Головному управлінні розвідки України розповіло, що на аеродромі Халіно в російському Курську вибухнув безпілотник, повідомляє NV.

У неділю, 24 вересня, вибух пролунав прямо на злітно-посадковій смузі. Є загиблі, а також постраждалі серед керівництва авіаційного полку.

На аеродромі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк імені Жданова. На його озброєнні є літаки Су-30СМ. Сам аеродром розташований за сім кілометрів на від центру Курська.

Ввечері 24 вересня у Telegram-каналах почала з’являтися інформація про «кілька вибухів» на аеродромі Халіно в Курській області та загиблих серед військових.

При цьому російська влада заявляла про «роботу ППО».

24 вересня повідомлялось, що БПЛА атакував адміністративну будівлю в центрі Курська. У Telegram місцеві жителі повідомили, що безпілотник атакував будівлю ФСБ.

У ГУР повідомили, що дрон атакував будівлю ФСБ у Курську і було «пряме влучання».

Суспільне із посиланням на джерела в ГУР повідомило, що, окрім будівлі ФСБ, БПЛА влучив у нафтопереробний завод поблизу аеродрому.

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