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ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі

Дата: 23.09.2023
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Українська війська прорвали оборону ворога біля Вербового. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN, передають Патріоти України.

 Тарнавський, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, прогнозує ще більший прорив у майбутньому.

“На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі”, — сказав Олександр Тарнавський. “Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне – не втратити цю ініціативу, яка у нас є”, — додав він.

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