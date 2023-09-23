Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною щодо вступу до Євросоюзу

Єврокомісія рекомендуватиме розпочати серйозні переговори про членство України в ЄС, повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів.

Очікується, що про своє рішення Єврокомісія оголосить наступного місяця, – це запустить багаторічний процес вступу України до блоку.

Проте, за даними співрозмовників Bloomberg, там можуть наполягати на проміжних кроках — прогресі у реформах в деяких пріоритетних сферах, зокрема корупції.

Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті у грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення себе у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, зокрема йдеться про верховенство права та економіку.

Джерела зазначили, що відмова рекомендувати переговори про вступ була б «політично неспроможною» для комісії через труднощі, які зараз переживає Україна.

Рекомендації комісії будуть обговорюватися державами-членами в грудні, коли лідери ЄС можуть дати свою згоду на початок переговорів про вступ.

Однак, за словами джерел, позицію кількох країн, зокрема Угорщини, «ще належить побачити».

Європейський дипломат на умовах анонімності заявив, що ЄС повинен буде ретельно визначити послідовність проміжних кроків після можливого надання Україні зеленого світла, оскільки потрібен час для вирішення деяких проблем, таких як корупція.

Цей крок, за його словами, також вимагатиме «досягнення тонкого балансу», щоб показати кандидатам із Західних Балкан (Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Сербія та Боснія і Герцеговина), що «немає коротких шляхів» тільки для Києва.

Інший дипломат зазначив, що ЄС повинен переконатися, що він готовий прийняти нових членів до завершення процесу вступу. Для цього потрібно зробити процес прийняття рішень більш гнучким або реформувати бюджет блоку для кращого досягнення спільних цілей.

Раніше журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк вже повідомляв, що Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України та Молдови в Євросоюз і надати статус кандидата Грузії.