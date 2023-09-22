Віднині й офіційно росія і російська федерація пишуться з малої літери

Національна комісія зі стандартів державної мови дозволила писати слова “росія”, “російська федерація” та подібні з малої літери в неофіційних текстах. Про це повідомляє Нацкомісія.

“Написання назв “російська федерація”, “росія”, “москва”, “московія”, “московське царство”, “російська імперія”, “державна дума рф” тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нацкомісія обговорила це питання із урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за зверненням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.