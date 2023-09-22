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Нанесено точний ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі

Дата: 22.09.2023
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Штаб окупантів у Севастополі після ракетного удару. Фото, розміщене у теграм-каналах росії, окупанти швидко видаляють, але світ вже побачив його і бачитиме...

У тимчасово окупованому Севастополі вдруге за поточну добу пролунали вибухи. Ракетного удару зазнав штаб Чорноморського флоту Росії. Про це повідомив так званий “губернатор” Михайло Развожаєв у п’ятницю, 22 вересня, пише видання “Кореспондент”.

За словами Развожаєва, на місце виїхали всі оперативні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

У свою чергу Telegram-канал Кримський вітер інформує, що до штабу прибули не менше 10 машин швидкої допомоги. Окупанти ставлять димові завіси.

Раніше у п’ятницю в Севастополі теж чули вибухи. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті. Прохід для суден там закрили.

А 21 вересня у Севастополі лунали вибухи в районі бухти Омега та студмістечка.

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