Український стартап вперше потрапив до американської військової програми: “Bavovna.ai” унікальний у навігації для дронів

Проєкт Bavovna.ai, що працює над навігацією для дронів, став першим українським стартапом, який попав до американської військової програми Air Force Labs Masschallenge, повідомляє AIN.ua.

Американська програма працює із miltech-проєктами при Міністерстві оборони США.

Ідея проєкту була в тому, щоб створити робочу безсупутникову навігацію для військових дронів, яка працюватиме за будь-якої погоди. Bavovna.ai працює над інерційною навігацією на штучному інтелекті у середовищах, де заборонене GPS та є загроза від засобів радіоелектронної боротьби.

«Ми створили вдосконалену штучним інтелектом інерціальну навігаційну систему, яка забезпечує точність на рівні GPS на великих дистанціях без необхідності GPS або будь-якого іншого зв’язку з транспортним засобом. І головне: ми не залежимо від систем комп’ютерного бачення, у нас інший підхід», — говорить CMO стартапу Максим Прасолов.За його словами, проблема втрати GPS існує не лише в Україні, де концентрація РЕБів не має аналогів в історії. Вона набирає обертів по всьому світі, адже радіоелектронні антидронові рішення продаються за тисячі доларів на маркетплейсах, вони працюють в аеропортах, на нафтопереробках, захищають маєтки від дронів папараці. Тому рішення Bavovna.ai матиме як військове, так і цивільне використання.