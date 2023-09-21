Український стартап FarmFleet розпочав поставки аграрних дронів з України до США

На додаток до розробки програмного забезпечення український агростартап FarmFleet виконав постачання перших аграрних дронів з України до США, компанія активно працює над запуском свого продукту американському на ринку.

Про це в інтерв’ю телеграм-каналу Mind tweet розповів один із засновників стартапу Валерій Яковенко.

За його словами, в Україні технологією FarmFleet скористалося 15 сервісних компаній, кожна з котрих є достатньо потужним сервісним бізнесом, де кількість дронів на одному підприємстві досягало 20 бортів.

«У Штатах сервісний бізнес зараз знаходиться на більш ранній стадії у порівнянні з Україною, і йдеться про формування окремих бізнес-юнітів, у яких може бути 1 дрон і сервісна компанія є одноосібником чи самозайнятою особою, локально їх називають контракторами. Більш дрібна структура ринку є відмінністю американського ринку в порівнянні з Україною, тобто кінцевий користувач який керує сервісним бізнесом в агро є іншим», – пояснив Яковенко.

Співзасновник компанії додав, що разом із розвитком продукту для безпосередніх майбутніх користувачів стартап зацікавив інших стейкхолдерів – університети та інноваційних акселераторів.

«На відміну від України в США система освіти має окреме фінансування для запуску спільних проектів у напрямі розробки нових технологічних рішень, чи, в нашому випадку, – розробка рекомендацій або екологічного обґрунтування використання робототехніки разом із представниками університетів», – повідомив Яковенко.

Йдеться як про відкриття і фінансування лабораторій, так і про безпосередні грантові програми від навчальних закладів, здатних покривати питання фінансування розширення R&D-персоналу, зазначив він. «Це той досвід, який хотілося б масштабувати на Україну», – наголосив бізнесмен.

За даними FarmFleet, компанія планує запуск продукту навесні 2024 року, і в неї уже є домовленості з локальними гравцями.

«Ми створюємо універсальний програмний продукт, що має працювати із сервісними компаніями з будь-яким обладнанням, а в перспективі і з іншим типом робототехніки, ніж дрони», – уточнив Яковенко.