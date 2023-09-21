По аеродрому “Саки” в окупованому Криму нанесено масштабний удар ракетами “Нептун”

СБУ та ВМС в ніч на 21 вересня завдали масштабного удару по військовому аеродрому “Саки” в окупованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети “Нептун”.
Про це РБК-Україна розповіли джерела у Службі безпеки України.
Як повідомили виданню, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети “Нептун”.
Тим часом російські пропагандистські Телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати – пишуть про не менше 30 загиблих військових.
Своєю чергою в СБУ запевняють, що із кожним днем “бавовна” в Криму буде квітнути все більше – окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.