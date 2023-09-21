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Командний пункт Чорноморського флоту окупантів під Севастополем знищено ракетним ударом

Дата: 21.09.2023
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Командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя в середу, 20 вересня, було знищено завдяки влучному ракетному удару. Спецоперацію здійснили підрозділи Служби безпеки України, Повітряних сил і ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє Telegram-канал “Оперативний ЗСУ” з посиланням на власні джерела в СБУ.

 У повідомленні йдеться, що удару було завдано після того, як Служба безпеки верифікувала інформацію про те, що на військовій базі, яку російські генерали використовували як запасний командний пункт, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації, дійсно перебувають командири ворожого флоту.

 

 

 

В СБУ обіцяють, що “сезон бавовни” у Криму триватиме.

Кримські пабліки вночі 21 вересня повідомили про вибухи в кількох районах окупованого Криму. У місцевих Telegram-каналах вказували на відповідні звуки у районі Севастополя, Сакському, Сімферопольському районах та у Євпаторії.

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