Зеленський і Байден говоритимуть про контрнаступ ЗСУ

Президент США Джо Байден під час переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським хоче почути від нього про ситуацію на полі бою та успіхи ЗСУ.

Їхня зустріч має відбутися 21 вересня. Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

“Президент з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають – свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою”, – сказав Кірбі.

Байден також хоче запевнити Зеленського у тому, що Вашингтон продовжить надавати Києву допомогу.

Кірбі додав, що Байден хоче сказати Зеленському, що коли США кажуть, що залишатимуться з Україною, поки це буде необхідно, то українці повинні розуміти, що підтримка триватиме.

Представник Білого дому зазначив, що переговори президентів США та України відбудуться у “критично важливий момент”. Він нагадав, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, а країна-агресор Росія звертається за допомогою до країн-ізгоїв, таких як КНДР.

18 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки. Глава держави візьме участь у Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, Саміті цілей сталого розвитку, Раді безпеки.