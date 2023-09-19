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Новий міністр оборони України вперше бере участь у засіданні “Рамштайну”

Дата: 19.09.2023
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Новий міністр оборони України Рустем Умєров 19 вересня вперше бере участь у засіданні формату “Рамштайн”, що проходить у Німеччині. 

Джерело: “Європейська правда”

Деталі: Це вже 15-те за рахунком засідання контактної групи з питань оборони України на чолі зі США.

Глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч, привітав Умєрова на новій посаді.

“Минулого тижня у нас була гарна розмова, і сьогодні вранці ми також мали можливість сісти разом. Рустеме, я сподіваюся на тісну співпрацю з тобою та твоєю командою. І я знаю, що всі тут теж”, – сказав Остін.

Глава Пентагону також подякував ексміністру Олексію Резнікову “за його важку працю та відданість — і за все, що він зробив для вільної України в безпечному світі”.

Що передувало: У вступній промові Остін повідомив, що Україна отримає від США танки M1 Abrams вже найближчим часом.

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