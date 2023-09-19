Французький фотохудожник сфотографував українських воїнів у стилі сюжету знаменитої картини з козаками

112 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ за допомоги французького фотохудожника Емеріка Луіссета осучаснила легендарне полотно художника Іллі Рєпіна “Запорожці пишуть листа…”
“Легендарне полотно українського художника Іллі Рєпіна (Ріпина), що походив з давнього козацького роду Ріпи, на якому запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану, в сьогоднішні дні стало ще більш актуальною та пророчою картиною. Наші воїни, які зараз стоять на сторожі України від рашистської навали, демонструють кращі якості козацьких відчайдухів: героїчну мужність, зухвалу безстрашність, неймовірну кмітливість та безмежне почуття гумору і надзвичайне життєлюбство. А увідповідь на агресію з боку нового “султана-х…йла” у всьому світі голосно лунає лист-відповідь: “рузькій воєнний карабль – йди ну..й!”
Щира подяка Emeric Lhuisset за чудову осучаснену версію картини, ТРО Медіа за запрошення до участі в зйомках військовослужбовців 112 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, а кожному українцю – за щоденну підтримку наших Збройних Сил України та віру в Велику Перемогу!” – йдеться на офіційній фейсбук-сторінці бригади.
На фотокартині француза є як фрагменти абсолютно точного повтору рухів, жеестів і предметів (скажімо, два згорнутих прапори, синьо-жовтий і червоно-чорний), так і те, чого у Рєпіна на картині не було. Скажімо, на фото бачимо й жінок-воїнів у кевларових шоломах, а збоку – на доданій до основного сюжету фотозоні – ще й солдата, який робить селфі з улюбленим псом. Таким чином, фото, яке зберігає свободолюбивий дух козаків зі старовинної картини, осучаснює їхніх нащадків і робить фотороботу ближчою сучасним глядачам.