Французький фотохудожник сфотографував українських воїнів у стилі сюжету знаменитої картини з козаками

“Легендарне полотно українського художника Іллі Рєпіна (Ріпина), що походив з давнього козацького роду Ріпи, на якому запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану, в сьогоднішні дні стало ще більш актуальною та пророчою картиною. Наші воїни, які зараз стоять на сторожі України від рашистської навали, демонструють кращі якості козацьких відчайдухів: героїчну мужність, зухвалу безстрашність, неймовірну кмітливість та безмежне почуття гумору і надзвичайне життєлюбство. А увідповідь на агресію з боку нового “султана-х…йла” у всьому світі голосно лунає лист-відповідь: “рузькій воєнний карабль – йди ну..й!”

На фотокартині француза є як фрагменти абсолютно точного повтору рухів, жеестів і предметів (скажімо, два згорнутих прапори, синьо-жовтий і червоно-чорний), так і те, чого у Рєпіна на картині не було. Скажімо, на фото бачимо й жінок-воїнів у кевларових шоломах, а збоку – на доданій до основного сюжету фотозоні – ще й солдата, який робить селфі з улюбленим псом. Таким чином, фото, яке зберігає свободолюбивий дух козаків зі старовинної картини, осучаснює їхніх нащадків і робить фотороботу ближчою сучасним глядачам.