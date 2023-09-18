Українка Ярослава Магучіх завоювала “золото” міжнародних змагань і встановила світовий рекорд

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала “золото” у фіналі Діамантової ліги-2023, який відбувся в американському Юджині.

Спортсменка з Дніпра, яка 19 вересня святкуватиме своє 22-річчя, виграла змагання з результатом 2,03 метра. Це новий рекорд сезону у світі. Ярослава також намагалася взяти висоту 2,05 м, проте не змогла цього зробити.

Друге місце посіла австралійка Нікола Оліслагерс, яка також стрибнула на 2,03 м, але поступилася Магучіх за кількістю спроб. Третьою стала сербка Ангеліна Топич – 1,95 метра.

У фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту виступили ще дві українки: Юлія Левченко розділила п’яте місце з британкою Морган Лейк (обидві стрибнули на 1,91 метра), а Ірина Геращенко стала сьомою з результатом 1,87 метра.