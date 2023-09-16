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Українка отримала нагороду престижного музичного конкурсу MTV Video Music Adswar

Дата: 16.09.2023
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У США відгриміла церемонія вручення MTV Video Music Adswar. Одну з нагород отримала українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яка зняла відео на пісню Doja Cat Attention.

Як повідомляється на сайті MTV, цей кліп приніс одеситці перемогу в номінації “Найкраща артрежисура”. Ще одне відео Муіньо було в номінації на головний приз – “Відео року”, але там її обійшла співачка Тейлор Свіфт, яка цьогоріч зібрала одразу 9 нагород.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, що в одній з номінацій на нагороду був кліп Imagine Dragons, який знімали в Україні. Він боровся за перемогу у категорії “Найкраще відео з соціальним підтекстом”.

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