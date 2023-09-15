Гурт “Бумбокс” вирушає у новий концертний тур Європою

Гурт “Бумобкс” і його лідер, черкащанин Андрій Хливнюк, вирушають у новий концертний тур Європою, пише “Козацький край”.

“За останній рік ми придумали формулу життєдіяльності групи, якої принаймні поки що нам вдається дотримуватися. Формула життя Бумбокса така: 2-3-4 тижні поспіль банда проводить на гастролях за кордоном, повернувшись до України, частина гурту їде до своїх підрозділів на фронті, частина займається справами фонду Андрія Хливнюка, частина волонтерить. Проходить два-три місяця і гурт знову виїжджає на концерти.

Покатавшись по США, Канаді, Європі, Великобританії, завдяки вашим донатам і грошам вирученим з продажу квитків та мерчендайзингу ми купили цілу купу необхідних для ЗСУ речей, від пікапів та БПЛА до засобів зв’язку і амуніції.

Говорити про те, якою була атмосфера на концертах Бумбокса навіть якось незручно – інтернет забитий відео із хвалебними відгуками та проникливими коментарями. Нам подобається грати для вас, друзі, подобатися разом з вами збирати гроші для того, щоб ще ефективніше давати відсіч окупантам. Дякуємо всім, хто купує квитки на наші концерти та з радістю анонсуємо осінні шоу” – повідомляє “Бумбокс”.

Протягом листопада музиканти, які збирають кошти на підтримку ЗСУ, планують виступити у п’яти містах Польщі, а також – у столицях Чехії, Австрії та Хорватії.

Атмосферу, яка панує на концертах Бумбокс – варто відчути наживо!