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Британська розвідка констатує: удар по Севастополю позбавив росію десантного корабля, а ремонт її підводного човна займе декілька років

Дата: 15.09.2023
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Недопалки російських бойових кораблів "прикрашають" узбережжя тимчасово окупованого Севастополя

Підводний човен “Ростов-на-Дону” та десантний корабель “Мінськ”, які перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках, отримали критичні ушкодження у результаті удару України, повідомляє британська розвідка.  

Джерело:Європейська правда” з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії 15 вересня

Дослівно розвідка: ”Незважаючи на те, що Міністерство оборони РФ применшує ступінь пошкодження кораблів, з відкритих джерел відомо, що “Мінськ” майже напевно був функціонально зруйнований, а “Ростов”, швидше за все, зазнав катастрофічних ушкоджень”.

Деталі: Аналітики вважають, що будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.

До того ж, складне завдання з вилучення уламків з сухих доків, найвірогідніше, виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед Чорноморським флотом серйозне завдання щодо підтримки суден в робочому стані.

“Втрата “Ростова” позбавляє Чорноморський флот” одного з чотирьох підводних човнів із крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні та проєктуванні російської могутності на Чорне море та Східне Середземномор’я”, – зазначають в огляді.

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