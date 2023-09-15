Андріївку спочатку оточили, а потім знищили її російський гарнізон: деталі штурму від 3-ї ОШБр

Офіційно: Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф — розбита вщент!
У результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів ;
- майже всю піхоту 72-ї бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.
“Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом.
Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу.
Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.
За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю”, – наголошують у Третій штурмовій бригаді.
Більше інформації – на сторінці Третьої ОШБр: https://t.me/ab3army
“Козацький край” нагадує: троє з чотирьох комбатів Третьої штурмової – родом з козацької Черкащини…