Андріївку спочатку оточили, а потім знищили її російський гарнізон: деталі штурму від 3-ї ОШБр

У результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

- начальника бригадної розвідки ворога;

- трьох комбатів ;

- майже всю піхоту 72-ї бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.