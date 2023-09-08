Пентагон вважає “надзвичайно ефективними” дії українців на полі бою

Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.

Про це під час брифінгу для журналістів заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє “Укрінформ”

“Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як вони (українські військові – ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях. Ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально”, – сказала вона. Представниця Пентагону також зауважила, що українські захисники вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками. Водночас, вона відмовилася коментувати перспективи надання Україні американських ракет ATACMS.

Нагадаємо: Міністерство оборони США 7 вересня оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 600 мільйонів доларів.