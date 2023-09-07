Україна почала експортувати зерно через морські порти Хорватії

«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», – сказала Свириденко.

Зазначається, що сторони обговорили питання двосторонньої торгівлі і експорту українського збіжжя через хорватські порти. Також йшлося про важливість спільного розв’язання питання експортних обмежень для українського експорту.

Крім цього, під час зустрічі були обговорені питання: розмінування, розслідування воєнних злочинів, а також відкриття нових торговельних маршрутів для експорту українського збіжжя.

Сторони порушували питання прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування, щоб скоріше розпочати її випуск на потужностях вітчизняних підприємств. Також обговорили підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі у жовтні. Ця важлива подія має сприяти координації зусиль міжнародних партнерів, які спрямовані на розмінування нашої країни.

«Одним із найважливіших завдань для України на найближчий час є розмінування територій і повернення у використання потенційно забруднених земель. Від швидкості цього процесу залежать, як повоєнне відновлення, так і подальший розвиток національної економіки. Тому ми вдячні всім партнерам, які допомагають Україні у вирішенні цього питання», – наголосила Свириденко.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, адже Хорватія має неабиякий досвід в цьому. Мова йде про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.