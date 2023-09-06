З’явився новий сайт про історію України – Histogram

Histogram – новий проєкт Ігоря Полуектова, присвячений заповненню прогалин в історії України.

Перше, що ви бачите на сайті — це інтерактивний часоплин з усіма відомими подіями та прогалинами в історії України: від появи перших людей і до сьогодні. Але головне, що цей часоплин не статичний – він живе і видозмінюється з кожною новою історичною знахідкою.

До 24 серпня Histogram створив спецпроєкт “Герої про героїв”: сучасні герої та героїні (військовослужбовці, медики, волонтери) розповідають нові та маловідомі факти про героїв минулого. На сайті опубліковано шість аудіофрагментів, записаних українськими військовими. Вони зачитують уривки зі статей ініціативи та закликають ознайомитися з повним текстом. Наприклад, молодший сержант Віктор Пекар записав розповідь про битву під Оршею 1514 року, а молодший сержант Євген Белогуров — про висвітлення Івана Мазепи у французькій газеті “Gazette” початку XVIII сторіччя.

До Histogram може доєднатися кожен, скориставшись спеціальною функцією на сайті. Ініціатива прагне, аби писання історії було справою кожного українця, а не лише академічних істориків.