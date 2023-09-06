СБУ затримала агента фсб, який встановлював GPS-трекер на опору залізничного мосту як цілі для ураження

Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного агента ФСБ. Зловмисник готував ракетний удар РФ по одному зі стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці. Про це 6 вересня повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що для цього чоловік намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної росіянами цілі. За сигналами “маячка” ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об’єкта.

У разі успішного виконання завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого “куратора” з фсб. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку.

Однак, співробітники СБУ зірвали плани російських загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою.За даними Офісу генерального прокурора, чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія.

Затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник “кримського” управління фсб.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти із доказами злочинних дій.

Фігуранту повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.