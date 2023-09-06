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Історичний фільм “Довбуш” має вже більше 23 мільйонів гривень касових зборів

Дата: 06.09.2023
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Після другого прокатного вікенду касові збори українського історичного фільму “Довбуш” склали 23 306 505 гривень.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

За цей час кількість квитків, проданих на фільм  сягнула 163 456.

Прокат кінострічки режисера Олеся Саніна,, яка розповідає про життя українців на початку XVIII століття, триває.

Нагадаємо, Український Оскарівський Комітет розпочав приймати заявки для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

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