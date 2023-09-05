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Головного фінансиста так званої “ЛНР” вибухом закинуло до реанімації

Дата: 05.09.2023
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У так званій «ЛНР» СБУ підірвала Юрія Афанасьєвського, який очолював місцеву «митницю», повідомили NV джерела у правоохоронних органах.

Співрозмовник розповів, що Афанасьєвського підірвали у власному помешканні. Він дістав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Генерал-майор Афанасьєвський, за даними джерел, є агентом центрального апарату ФСБ. Його називають «фінансистом» ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Він «відмивав» кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На Афанасьєвського накладені персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії.

24 серпня Служба безпеки України повідомила про оголошення підозри чотирьом ексначальникам внутрішніх військ у Криму, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога.

В СБУ додали, що наразі встановлюють місце перебування підозрюваних та можливість притягнення їх до відповідальності.

 

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