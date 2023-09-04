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Кремль злякався синьо-жовтого прапора біля своїх стін

Дата: 04.09.2023
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Одиночне пікетування жінки з синьо-жовтим прапором російські жандарми швидше за все звично трактуватимуть як дискредитацію "армії" росії

Російські силовики затримали активістку Альону Кожевникову під час одиночного пікету на Красній площі у Москві. Про це 4 вересня повідомляє російський правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо з посиланням на затриману.

 Зазначається, що жінка вийшла на площу, загорнувшись в український прапор. Скільки тривала акція, неясно. Затриману відвезли до відділу поліції по району Китай-город. До неї виїхав адвокат.
Нагадаємо, 24 серпня в Москві біля Кремля затримали 64-річного чоловіка, який хотів покласти синьо-жовті квіти біля стели міста-героя Києва до Дня незалежності України.

9 травня  у російській столиці затримали двох чоловіків і виписали на них протоколи за дискредитацію збройних сил РФ через “неправильний” одяг. Один з чоловіків одягнув синьо-жовту куртку, інший – штани.

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