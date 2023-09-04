Кремль злякався синьо-жовтого прапора біля своїх стін

Російські силовики затримали активістку Альону Кожевникову під час одиночного пікету на Красній площі у Москві. Про це 4 вересня повідомляє російський правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо з посиланням на затриману.

Зазначається, що жінка вийшла на площу, загорнувшись в український прапор. Скільки тривала акція, неясно. Затриману відвезли до відділу поліції по району Китай-город. До неї виїхав адвокат.