Кремль злякався синьо-жовтого прапора біля своїх стін

Російські силовики затримали активістку Альону Кожевникову під час одиночного пікету на Красній площі у Москві. Про це 4 вересня повідомляє російський правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо з посиланням на затриману.
Зазначається, що жінка вийшла на площу, загорнувшись в український прапор. Скільки тривала акція, неясно. Затриману відвезли до відділу поліції по району Китай-город. До неї виїхав адвокат.
Нагадаємо, 24 серпня в Москві біля Кремля затримали 64-річного чоловіка, який хотів покласти синьо-жовті квіти біля стели міста-героя Києва до Дня незалежності України.
9 травня у російській столиці затримали двох чоловіків і виписали на них протоколи за дискредитацію збройних сил РФ через “неправильний” одяг. Один з чоловіків одягнув синьо-жовту куртку, інший – штани.