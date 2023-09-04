Документальний фільм “Zбиті льотчики росії” продемонстрував усьому світу силу ГУР і слабкі місця “аеро-космічєскіх” військ росії

Як передає Укрінформ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Телеграмі.

Стрічка описує найвизначніші епізоди протистояння Сил безпеки та оборони України повітряній навалі росіян під час повномасштабного вторгнення й містить приголомшливі кадри знищення літаків, вертольотів, ракет та дронів Росії; унікальні свідчення українських розвідників, пілотів та зенітників; показові історії полонених російських льотчиків, ідеться у повідомленні.

Також у фільмі вперше розкрито деталі чи не найуспішнішої за всю історію України спецоперації ГУР під кодовою назвою “Синиця”.

Завдяки ретельно спланованованій та чіткій роботі українських воєнних розвідників російський пілот перегнав на українську територію вертоліт МІ-8АМТШ ВКС РФ, завантажений компонентами до бойових літаків.

“Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю (його) родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б (узяти) живими, але маємо що маємо”, ― сказав про спецоперацію начальник ГУР Кирило Буданов.

Як зазначив автор циклу “Воєнна розвідка України” Артем Шевченко, операція “Синиця” була дуже подібною до операції “Діамант”, яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той час найсучасніший радянський МІГ-21.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня Буданов підтвердив завершення спецоперації, у якій російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ.