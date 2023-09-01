Українські війська продовжують наступ на Бахмутському і Мелітопольському напрямках

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

В напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви