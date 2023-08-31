Сили оборони отримали додаткову тисячу дронів та 30 роботизованих платформ

У рамках проєкту “Армія дронів” Силам оборони передано бойові турелі та роботизовані платформи.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Відправили на фронт понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем. Це — українські інноваційні розробки, які допоможуть військовим віддалено вести бій та, що найголовніше, рятувати життя“, — сказав Михайло Федоров.

За його словами, на фронт передано:

25 бойових турелей з дистанційним керуванням “Шабля”. Це — система для зброї, яку можна встановити на авто, в бліндаж, окоп або інше місце. Оператори можуть з безпечного місця керувати туреллю та уражати ворожі позиції;

5 наземних платформ “Рись”. Роботи допомагають військовим перевозити озброєння та обладнання в гарячі точки. У поєднанні з турелями вони перетворюються на “смертельну” зброю проти ворога;

900 FPV-дронів, а також понад 100 Mavic та Matrice. Безпілотники вже показали свою ефективність на полі бою. Вони швидкі, надійні та смертоносні.

Нагадаємо, що українські військові на фронті вже успішно використовують для виконання бойових задач безпілотник українського виробництва “Великий Бандерик”, що допустили до експлуатації. Про це у понеділок, 28 серпня, повідомили в Міністерстві оборони України.