Вночі росія палала від масової атаки дронів

Дрони атакували одночасно сім регіонів росії: Псковську, Брянську, Орловську, Московську, Рязанську та Калузьку області, а також окупований Севастополь. Медіа називають цю атаку на рф найбільшою з початку повномасштабної війни.

Найсильнійший удар був по аеродромі у Пскові — за попередньою інформацією, там знищені або пошкоджені від 4 до 6 транспортних літаків Іл-76, якими перевозять військових, техніку та боєприпаси.

Російські воєнкори писали, що ці літаки обслуговували 76 гвардійську десантно-штурмову дивізію ПДВ. Її бійці навесні 2022 року були в Бучі. Псковські медіа додавали, що горіла і військова частина 64044 — 2 бригади спецназу ГРУ. Вона розташована поряд з аеродромом.

У Брянській області дронами пошкоджена адмінбудівля. Губернатор регіону казав про «спробу» БпЛА атакувати телевежу. Були повідомлення про вибух у місцевому відділенні Слідчого комітету і «спробу» атаки на нафтопровід «Дружба». Один дрон впав на завод мікроелектроніки «Кремній ЕЛ», який виробляє компоненти для ОТРК «Іскандер» і ЗРГК “Панцир”.