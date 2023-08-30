Бійці ППО збили 43 із 44 повітряних цілей, якими росія вночі намагалася атакувати Україну

Російські окупаційні війська сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Україну крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 43 із 44 повітряних цілей. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, інформує FREEДОМ.

Усього українські захисники зафіксували 44 ворожі повітряні цілі. Зокрема, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 росіяни випустили з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

Також ворог запустив 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

“Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних безпілотників у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей”, — йдеться в інформації головнокомандувача ЗСУ.