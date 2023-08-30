﻿

Бійці ППО збили 43 із 44 повітряних цілей, якими росія вночі намагалася атакувати Україну

Дата: 30.08.2023
Автор:

Російські окупаційні війська сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Україну крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 43 із 44 повітряних цілей. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, інформує FREEДОМ.

Усього українські захисники зафіксували 44 ворожі повітряні цілі. Зокрема, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 росіяни випустили з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

Також ворог запустив 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

“Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних безпілотників у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей”, — йдеться в інформації головнокомандувача ЗСУ.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 7 від серпень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру