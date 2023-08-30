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ГУР підтверджує знищення чотирьох російських літаків Іл-76 у Пскові

Дата: 30.08.2023
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Палаючий на аеродромі у Пскові військово-транспортний літак Іл-76. Скріншот з відео російських соцмереж

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі LIGA.net підтвердив знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові.

Водночас повідомлення, що також було знищено й російського стратегічного бомбардувальника Ту-22, Юсов не підтвердив.

У ніч на 30 серпня на військовому аеродромі Крєсти у Пскові пролунали вибухи.

 Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали повідомляли, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе знищено два військово-транспортних літаки Іл-76 та пошкоджено ще чотири.

Крім того, за даними російських пропагандистів, що посилаються на екстрені служби Росії, на аеродромі почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна.

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