Українські військові десантувалися в Криму. Поставлене перед ними бойове завдання виконано

Зранку 24 серпня в окупованому Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі hromadske та Cуспільному

Пряма мова: ”В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки у взаємодії з Військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється”.

Передісторія:

Зранку “Крим.Реалії” із посиланням на місцевих жителів та джерела в розвідці повідомили, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. Бій, за інформацією ЗМІ, був біля села Маяк.

Telegram-канал Baza стверджує, що лунали гучні, схожі на гранатометні, простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли.