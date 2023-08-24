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Турецькі виробники передали українській розвідці у подарунок черговий безпілотник “Байрактар”

Дата: 24.08.2023
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Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України : ”Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2… Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи.  Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність”.

У ГУР МО нагадують, що подібний подарунок також отримали 25 січня.

Що передувало: раніше українське Міністерство оборони та Baykar Makina домовилися про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування безпілотних літальних апаратів.

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