Головна емоція, яку відчувають українці, думаючи про Україну, – це гордість

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати соціологічного дослідження до Дня Незалежності “Уявлення про патріотизм та майбутнє України”, яке провела Соціологічна група Рейтинг 16-20 серпня 2023 року.

Друга емоція, згідно з дослідженням, – це сум (43%). 17% опитаних відчувають страх, думаючи про Україну, гнів – 13%, радість – 10%, сором – 7%, зацікавленість – 5%, байдужість – 1%.

Гордість більше відчувають опитані, які перебувають в Україні. Емоції суму і страху переважають серед біженців за кордоном. Гордість більше відчувають найстарші опитані, сум і страх частіше відзначали люди середнього віку. За гендерним розподілом жінки відносно частіше говорили про гордість, сум та страх, чоловіки – гнів, радість і сором. Люди, які у побуті спілкуються українською або двома мовами, частіше говорили про відчуття гордості. Сум більше відзначали ті, які спілкуються російською.Опитування проводилося методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Анонімне онлайн-інтерв’ю було проведене Соціологічною групою Рейтинг на платформі Rating Online. Вибірка випадкова, респонденти отримували запрошення через месенджери та соціальні мережі.

Структура масиву відображає структуру населення України станом на початок 2022 року (згідно з актуальними даними Державної служби статистики України). Вибіркова сукупність становить 6050 респондентів, у т.ч.: 700 респондентів – внутрішньо переміщені особи, які на даний момент перебувають на території України; 750 респондентів – біженці з України, які перебувають за кордоном. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше 1,5%; для підмасивів (ВПО та біженці) – не більше 4%.