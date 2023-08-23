﻿

В Україні розпочався відбір фільмів на кінопремію “Оскар-2024″

Дата: 23.08.2023
Автор:

Український Оскарівський комітет почав відбір фільмів, які матимуть право представити нашу країну на 96-й премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук ”Оскар”.

Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України. Приймання заявок відкрили 22 серпня і триватиме воно до 5 вересня включно, повідомляє пресслужба Української кіноакадемії.

До участі у відборі допускаються фільми, які відповідають таким критеріям:

  • Фільм має вперше бути випущено у прокат у країні подання не раніше, ніж з 1 грудня 2022 року і не пізніше 31 жовтня 2023 року та показуватись в кінотеатрах щонайменше тиждень поспіль.
  • Стрічки, що публічно демонструвалися поза театральним релізом до кінотеатрального релізу, не можуть подаватися на розгляд Кіноакадемії. До позатеатральної демонстрації відносять телепоказ та показ на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в Інтернеті.

Фільми-претенденти на участь в “Оскарі” від України будуть оголошені на засіданні Оскарівського комітету.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 7 від серпень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру