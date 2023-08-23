В Україні розпочався відбір фільмів на кінопремію “Оскар-2024″

Український Оскарівський комітет почав відбір фільмів, які матимуть право представити нашу країну на 96-й премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук ”Оскар”.

Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України. Приймання заявок відкрили 22 серпня і триватиме воно до 5 вересня включно, повідомляє пресслужба Української кіноакадемії.

До участі у відборі допускаються фільми, які відповідають таким критеріям:

Фільм має вперше бути випущено у прокат у країні подання не раніше, ніж з 1 грудня 2022 року і не пізніше 31 жовтня 2023 року та показуватись в кінотеатрах щонайменше тиждень поспіль.

Стрічки, що публічно демонструвалися поза театральним релізом до кінотеатрального релізу, не можуть подаватися на розгляд Кіноакадемії. До позатеатральної демонстрації відносять телепоказ та показ на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в Інтернеті.

Фільми-претенденти на участь в “Оскарі” від України будуть оголошені на засіданні Оскарівського комітету.