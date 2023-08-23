В Україні розпочався відбір фільмів на кінопремію “Оскар-2024″

Український Оскарівський комітет почав відбір фільмів, які матимуть право представити нашу країну на 96-й премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук ”Оскар”.
Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України. Приймання заявок відкрили 22 серпня і триватиме воно до 5 вересня включно, повідомляє пресслужба Української кіноакадемії.
До участі у відборі допускаються фільми, які відповідають таким критеріям:
- Фільм має вперше бути випущено у прокат у країні подання не раніше, ніж з 1 грудня 2022 року і не пізніше 31 жовтня 2023 року та показуватись в кінотеатрах щонайменше тиждень поспіль.
- Стрічки, що публічно демонструвалися поза театральним релізом до кінотеатрального релізу, не можуть подаватися на розгляд Кіноакадемії. До позатеатральної демонстрації відносять телепоказ та показ на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в Інтернеті.
Фільми-претенденти на участь в “Оскарі” від України будуть оголошені на засіданні Оскарівського комітету.