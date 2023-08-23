Українська розвідка виманила і захопила військовий вертоліт росії

Про це пишуть ”Українська правда” та журналіст Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела в спецслужбах. Згодом представник ГУР попередньо підтвердив цю інформацію.
“Джерела Цензор.Нет у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України деякий час тому. Гелікоптер повністю цілий, і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання”, – написав Бутусов. Він стверджує, що екіпаж взято в полон.
Видання УП по-своєму розкрило подробиці неймовірної спецоперації ГУР. За даними видання, вона тривала пів року. Вертоліт Мі-8 перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ та здійснював рейс між двома авіабазами. Разом із пілотом всередині були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летить вертоліт.
Російський Мі-8 приземлився у Харківській області. Двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот та його родина перебувають в Україні. Родичів льотчика завчасно вивезли з РФ. До ЗСУ також потрапили деталі від російських винищувачів.
“Офіційна інформація буде. Попередньо, така інформація є. Трошки треба почекати. Ведеться робота, зокрема із екіпажем”, – сказав Юсов.