Українська розвідка виманила і захопила військовий вертоліт росії

Українська розвідка виманила російський вертоліт Мі-8 АМТШ і він приземлився на Харківщині.

Про це пишуть ”Українська правда” та журналіст Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела в спецслужбах. Згодом представник ГУР попередньо підтвердив цю інформацію.

“Джерела Цензор.Нет у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України деякий час тому. Гелікоптер повністю цілий, і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання”, – написав Бутусов. Він стверджує, що екіпаж взято в полон.

Видання УП по-своєму розкрило подробиці неймовірної спецоперації ГУР. За даними видання, вона тривала пів року. Вертоліт Мі-8 перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ та здійснював рейс між двома авіабазами. Разом із пілотом всередині були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летить вертоліт.

Російський Мі-8 приземлився у Харківській області. Двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот та його родина перебувають в Україні. Родичів льотчика завчасно вивезли з РФ. До ЗСУ також потрапили деталі від російських винищувачів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 23 серпня в етері телемарафону підтвердив спецоперацію, не розкриваючи деталей.

“Офіційна інформація буде. Попередньо, така інформація є. Трошки треба почекати. Ведеться робота, зокрема із екіпажем”, – сказав Юсов.