На Львівщині знайдено місце поховання повстанця УПА – його “вказала” книга знаменитого письменника з Черкащини

Цитуємо уривок з роману Василя Шкляра “Троща”, який ілюструє обставини завершення життєвого шляху повстанця:

“Він залишився в лісі сам-один, коли полягли всі друзі, і протримався до осені 1962-го. Йому допомагав лише один чоловік, товариш з дитинства Осип. Цей Осип тільки приблизно знав, де Стрийкова криївка, і їздив туди конячиною мовби по дрова. Стане, поцюкає сокирою, даючи умовний сигнал, і кине під дерево торбу з харчами. Навіть голови не поверне в той бік, бо страшно на Стрийка дивитися. Зарослий, як звір, очей не видно.

“Як ти?” – спитає Осип і далі цюкає сокирою, наче боїться, що хтось їх почує.

“Жию”, – відкаже Стрийко і тихо щезне, щоб Осип не видів, де він ховається.

Так було простіше обом. І Стрийкові спокійніше, що його криївку ніхто не закмітив, й Осипові легше на душі: раптом що – нікого не бачив, нічого не чув, не знаю. Довго так вони зустрічалися. Роками. Осип уже й сам зморився від таємних побачень, а як то воно було Стрийкові, га? Як же йому було, якби хто поспитав.

Та одного разу він вийшов з-за дерев і став перед Осипом. У того мурахи спиною поповзли. Не впізнати було Стрийка – зарослий, худющий, шкіра та кості, замість очей дві розтулені рани. Осипові стислося горло.

“Дєкую тобі за все, брате”, – сказав Стрийко.

Осип заплакав.

“Як за два тижні приїдеш сюди, а я не вийду, то закопай мене ген біля тої берізки”, – показав рукою Стрийко.

Через два тижні Осип приїхав до лісу, поцюкав сокирою, але ніхто вже до нього не вийшов. Він боязко підступив до берізки й побачив яму, біля якої чорніла купа сирої землі. У ній стриміла лопата. На дні ями, вистеленому ялиновим гіллям, лежав Стрийко з крісом у руках. Осип загорнув могилу, помолився і тільки тоді побачив поруч під буком скарб, що його лишив по собі Стрийко. Миска, ложка і кухлик. До побачення, світе, лишаю тобі все, що мав…”

(Із роману “ТРОЩА”)