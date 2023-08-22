Аеродром “Шайковка” в росії атакував дрон. Пошкоджено бомбардувальник рашистів

На російському аеродромі “Шайковка” унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі LIGA.net. Раніше про атаку повідомляли пропагандистські ресурси окупантів.

“Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень”, – сказав він.

За словами Юсова, це зробили люди, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.

“Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора”, – пояснив він.

21 серпня о 16:30 ресурс окупантів Baza повідомив про нібито спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці.

За словами пропагандистів, ушкоджень зазнав літак, який нібито не використовується.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил, аеродром “Шайковка” використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які застосовуються у війні.

Зокрема, саме з “Шайковки” 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

ДОВІДКА. Дальні бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно, здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

19 серпня дрон (чи декілька) атакував військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області на південь від Санкт-Петербурга, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.