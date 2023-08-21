Завершилося патріотично-вишкільне таборування молоді “Трахтемирівська Січ”

На знаменитому Трахтемирівському півострові на Дніпрі, під Каневом на Черкащині завершилося вишкільне патріотичне таборування “Трахтемирівська Січ”, повідомляє “Козацький край”.
Враховуючи підлість і ницість ворогів України, які постійно “воюють” проти мирного населення, жінок і дітей, таборування проводилося без зайвого розголосу. 10-17-річні хлопці й дівчата щодня тренувалися стріляти з лука і “пневматики”, отримували від інструкторів навички виживання в природі, скаутингу, арттерапії, надання першої допомоги, розведення вечірньої ватри та багато іншого. Багато фізичної активності, руханка посеред лісу, ігри на свіжому повітрі, купання в Дніпрі, походи Трахтемирівським півостровом, а ще – обов’язкові дослідження історії й культури, – все це вмістилося у півторатижневі заходи з 12 по 21 серпня.
Програма була спрямована не лише на набуття певних навичок, а й на розвиток необхідних соціальних якостей: самозарадності, лідерського потенціалу, роботи в команді та різностороннього розвитку особистості.
“Таборування “Трахтемирівська січ” щойно успішно завершилось. Всі щасливі, живі, здорові. Життя триває, точиться війна”, – підкреслюють організатори патріотично-вишкільного табору.