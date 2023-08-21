Українські війська під Бахмутом і в Запорізькій області просуваються вперед

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня Збройними силами України біля Бахмута було звільнено ще 3 квадратних кілометри територій.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, зауваживши, що на сході України точаться важкі бої: “Там основні напрямки наступу ворога”, – сказала Маляр.

Також вона заявила, що ЗСУ мають успіх на південному фланзі довкола Бахмута.

“Минулого тижня у нас теж є просування. Станом на зараз це 3 квадратних кілометри ще звільнено. І разом ми можемо говорити про звільнені 43 квадратних кілометри довкола Бахмута”, – заявила вона.

Водночас по північному флангу довкола міста ворог намагається вибити із ключових панівних висот українські війська.

“Ворог там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута, і вони не можуть там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати саме по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там ідуть теж гарячі”, – розповіла Маляр.

На Куп’янському напрямку ситуація складна: “Ворог, в тому числі, обстрілює і Куп’янськ. Бої тривають. Наші оборонці дуже потужно чинять ворогу опір”, – вказала заступниця міністра.

Вона зауважила, що і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках армія РФ не полишає спроб рухатися вперед.

“Зараз просто відбувається перегрупування і він (ворог – УНІАН) додатково підтягує туди сили… І якщо так можна висловитися, в останні два тижні там була активізація. І настільки потужно Збройні сили зупиняли ворога, що зараз він просто зализує рани”, – сказала Маляр.

Тим часом, українські військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там наразі триває планова бойова робота. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Telegram: “Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області.Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно.В Роботине зараз триває планова бойова робота”.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія застрягла в обороні.