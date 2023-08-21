У Києві на День Незалежності розгорнуть виставку підбитої російської військової техніки

У Києві на День Незалежності не влаштовуватимуть масових заходів, на державному рівні на Хрещатику планується провести виставку підбитої російської військової техніки.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: “Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Як поінформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки”.

Деталі: У звʼязку з цим від вечора 19 серпня перекрито на тиждень рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — відкрито.

Нагадаємо:

У Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що держава-агресор методично веде криваву війну проти України і очікувати ракетних ударів чи інших терористичних актів можна щодня.

Під час заходів до Дня Незалежності України 24 серпня Київська служба порятунку та Муніципальна охорона Києва будуть “у повній бойовій готовності”

Українська правда