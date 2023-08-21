Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон свою “копію” – ляльку Барбі, яка існує у єдиному екземплярі

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон свою ляльку Барбі, яка є в єдиному екземплярі в світі. Виручені кошти – пораненим бійцям ЗСУ.

Мета цього жесту – зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні.

Про свій намір Ольга повідомила у соцмережах.

Ольга Харлан стала першою українкою, якій присвятили ляльку Барбі ще три роки тому.

“Друзі, привіт! Це — моя лялька Барбі, що є в єдиному екземплярі у світі. Разом з Tribuna.ua ми вирішили виставити її на благодійний аукціон на платформі Ібей, гроші з якого підуть для клініки Бодро на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни. Аукціон вже запущено на eBay.”, – повідомила Харлан.