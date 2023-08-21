Мінцифри шукає українські стапртапи для участі у Web Summit 2023

Мінцифри та Український фонд стартапів шукають українські стартапи та скейлапи для участі у Web Summit 2023.
Міністерство цифрової трансформації відбирає українські IT-стартапи для поїздки на Web Summit 2023 до Португалії, – про це йдеться у повідомленні відомства.
Саміт збирає провідних фахівців tech-індустрії та інвесторів. Він відбудеться з 13 до 16 листопада в Лісабоні.
Можливість взяти участь у саміті отримають 16 стартапів і 8 скейлапів, яких відберуть до складу національної делегації. Які проєкти можуть відібратися:
- перебувають на етапі Seed або Series A;
- мають traction, клієнтів та залучені інвестиції;
- зареєстровані та працюють в Україні й позиціонують себе як український стартап.
Вимоги для скейлапів:
- мають від 10К MRR (Monthly Recurring Revenue);
- мають до 250 працівників;
- зареєстровані та працюють в Україні й позиціонують себе як український скейлап.
Учасники української делегації Web Summit 2023 отримають безоплатний стенд, а також пітч в українському павільйоні. Вони зможуть запітчитися перед інвесторами, представниками влади та запартнеритися з технологічними компаніями чи організаціями.
Податися на відбір можна до 25 серпня 2023 року.
Раніше повідомлялося, що український фонд стартапів шукає десять стартапів для поїздки на TechCrunch Disrupt.
Джерело: NV-Бізнес