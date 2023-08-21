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Мінцифри шукає українські стапртапи для участі у Web Summit 2023

Дата: 21.08.2023
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Мінцифри та Український фонд стартапів шукають українські стартапи та скейлапи для участі у Web Summit 2023.

Міністерство цифрової трансформації відбирає українські IT-стартапи для поїздки на Web Summit 2023 до Португалії, – про це йдеться у повідомленні відомства.

Саміт збирає провідних фахівців tech-індустрії та інвесторів. Він відбудеться з 13 до 16 листопада в Лісабоні.

Можливість взяти участь у саміті отримають 16 стартапів і 8 скейлапів, яких відберуть до складу національної делегації. Які проєкти можуть відібратися:

  • перебувають на етапі Seed або Series A;
  • мають traction, клієнтів та залучені інвестиції;
  • зареєстровані та працюють в Україні й позиціонують себе як український стартап.

Вимоги для скейлапів:

  • мають від 10К MRR (Monthly Recurring Revenue);
  • мають до 250 працівників;
  • зареєстровані та працюють в Україні й позиціонують себе як український скейлап.

Учасники української делегації Web Summit 2023 отримають безоплатний стенд, а також пітч в українському павільйоні. Вони зможуть запітчитися перед інвесторами, представниками влади та запартнеритися з технологічними компаніями чи організаціями.

Податися на відбір можна до 25 серпня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що український фонд стартапів шукає десять стартапів для поїздки на TechCrunch Disrupt.

Джерело: NV-Бізнес

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