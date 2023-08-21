Міноборони дозволило застосування проти ворога вітчизняних безпілотників SkyKnight (Небесний лицар)

Міноборони України допустило вітчизняні безпілотники SkyKnight (Небесний лицар) до експлуатації у військах.

«Штучний інтелект, максимальне корисне навантаження у 2,5 кг та автоматичний режим польоту», — так описує новий БпЛА пресслужба Міноборони.

Там зазначають, що SkyKnight 2 доволі швидкий, потужний і водночас тихий, а також простий у керуванні.

«Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно — за тиждень», — кажуть у Міноборони.

При цьому коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, цей безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер.

«Навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі», — зазначають військові.

Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації.