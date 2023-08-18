Вже звична атака безпілотників: у москві знову лунали вибухи

Для жителів москви атаки невідомих дронів починають ставати буденністю. Чергова атака безпілотника на російську столицю відбулася вночі 18 серпня.

Зранку 18 серпня московські аеропорти “Внуково”, “Домодєдово”, “Шереметьєво” та “Жуковський” тимчасово обмежували польоти.

З 04:30 вони працюють у штатному режимі.

Вже втретє за останній час вибухи лунали біля горезвісного “Москва-сіті”. Росіяни бідкаються на атаку нібито українського БпЛА “Бобер”. 24 Канал зібрав усе найважливіше, що відомо про атаку дрона на Москву.

Близько 4 ранку жителі москви і Підмосков’я почали масово повідомляти про звуки вибухів. Їх чули в Красногорську, Одинцово і в районі “Москва-сіті”.

Росіяни фіксували характерний звук безпілотника, який розсікав російським небом, попри так звану ППО окупантів.

Зрештою безпілотник вибухнув у районі “Москва-сіті”. Росіяни зафіксували момент вибуху на власні пристрої. Густий сірий дим виднівся між вежами “Москва-сіті”.

Росіяни традиційно заявляють про “успішну” роботу ППО та відсутність якихось серйозних пошкоджень. Зокрема, мер Москви Сергєй Собянін повідомив, що вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО нібито було знищено безпілотник.

Якщо Собянін не називає причетних до атаки, то російське міноборони вже звично побачило “український слід” та бідкається на якусь “терористичну атаку”.

У Шойгу кажуть, що безпілотник нібито був застосований для удару по об’єктах, розташованих у москві та Московській області.

Однак дрон нібито після впливу на нього засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної у Москві.

Унаслідок вибуху пошкоджено будинок “Експоцентру” в районі “Москва-сіті” на заході від центру міста. За попередніми даними, жертв і постраждалих нібито немає.

Фасад одноповерхового павільйону було пошкоджено на 20 “квадратах”. Після вибух район, де впав дрон, оточили. Там працюють екстрені служби.

Зранку 18 серпня московські аеропорти “Внуково”, “Домодєдово”, “Шереметьєво” та “Жуковський” тимчасово обмежували польоти. З 04:30 вони працюють у штатному режимі.

Зверніть увагу. За останній тижні москва є об’єктом регулярних атак безпілотників. Наприкінці липня і на початку серпня дрони влучили в будівлі “Москва-сіті”, де розміщувалися російські міністерства. Також варто нагадати, що 3 травня дрони були знешкоджені на території Кремля.

Джерело: 24 канал