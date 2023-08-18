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У Нижньому Новгороді в росії навпроти будівлі ФСБ почепили український синьо-жовтий прапор

Дата: 18.08.2023
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Фото українського прапора навпроти будівлі ФСБ сьогодні дуже популярне у переляканих російських соцмережах

17 серпня навпроти будівлі ФСБ помітили великий пакет, що висів над дорогою. Вранці 18 серпня з’ясувалося, що під ним був прапор України…

Невідомі повісили прапор України на дроти навпроти будівлі інституту нижньогородського управління ФСБ на Казанському шосе. Про це повідомили очевидці у соцмережах.

За словами користувачів, 17 серпня навпроти будівлі ФСБ помітили великий пакет, що висів над дорогою. Наступного дня, 18 серпня близько шостої години ранку він злетів, а під ним опинився прапор.

За словами очевидців, на місце прибули працівники МНС росії. Прапор зняли з дротів за допомогою пожежного автомобіля.

Нагадаємо, вночі 18 серпня у москві знову пролунав вибух в районі бізнес-центру «Москва-сіті», де живуть впливові люди москви.  Як стало відомо згодом, працював безпілотник. Відтак, росіяни активно почали радіти черговому удару по бізнес-центру та публікувати відео зі своїми емоціями.

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