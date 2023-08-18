Польська відеогра Cyberpunk 2077 отримала українську текстову локалізацію

Українську текстову локалізацію додадуть до гри Cyberpunk 2077. Вона вийде 26 вересня разом із доповненням “Ілюзія свободи” (Phantom Liberty).

Про це заявляють на сайті компанії.

“Я дуже радію, що українські гравці незабаром зможуть зануритися у світ Cyberpunk нашою рідною мовою. Ми в CD PROJEKT RED хотіли виявити нашу підтримку цієї частини нашої спільноти та віддати належне їм визнання”, — заявила менеджерка проєкту локалізації Марія Стрільчук.

Старший менеджер проєктів локалізації Александр Радкевич додав, що компанії знадобився понад рік, щоб перекласти та адаптувати понад мільйон слів із діалогів, внутрішньоігрового тексту й інтерфейсу. Після цього проводилося масштабне тестування.

“Для нас як локалізаційної команди додавання українського перекладу до Cyberpunk 2077 було захопливим викликом. Завжди цікаво додавати нові мови до створеної гри. Я щиро сподіваюся, що українська спільнота насолоджуватиметься кожною хвилиною гри”, — заявив він.

Що таке Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 — відеогра в жанрі action RPG в стилі кіберпанку, розроблена польською студією CD Projekt RED.

Гра є адаптацією настільної гри Cyberpunk 2020, її події відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше у вигаданому місті Найт-Сіті, Каліфорнія. Головний герой — найманець Ві.

“Ілюзія свободи” — це доповнення до Cyberpunk 2077 у стилі шпигунського трилера. У ньому представлена нова сюжетна лінія з багатьма персонажами, зокрема з таємним агентом Соломоном Рідом у виконанні Ідріса Ельби.