Юссі Халла-ахо, днями обраний єдиним кандидатом на пост президента країни від націоналістичної партії «Справжні фіни», у світовій пресі нині частіше згадується не стільки як перша особа парламенту (хоча спікером парламенту він обраний зовсім нещодавно – у червні місяці), а як той, хто ще на початку року придбав… напис на снаряді, випущеному українцями на голови російських окупантів, пише “Козацький край”. Історія, яка тоді набула максимального розголосу, нині знову – топова у ЗМІ всіх країн, оскільки максимально чітко визначає позицію політика щодо росії.

Зазначимо, що у січні 2023 року Юссі Халла-Ахо замовив через український сервіс SignMyRocket напис на артилерійському снаряді. Про покупку він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Пост став своєрідною відповіддю політика на дискусію, що розгорнулася в газеті Helsingin Sanomat, наскільки далеко може зайти демонізація ворога.

“Якщо в ситуації, що склалася, вбивство російських солдатів – це правильно і необхідно, то все, що сприяє цьому, є правильним і необхідним”, – заявив тоді Халла-ахо.

SignMyRocket.com – сервіс, через який українці та громадяни інших держав можуть замовити «вітальні» написи російським окупантам на снарядах, бомбах і ракетах, які прилітають на їхні голови. Як вже повідомляв «Козацький край», навесні 2023 року засновник проєкту, 21-річний волонтер Центру допомоги армії (Черкаси) Антон Соколенко отримав відзнаку Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України».

На той час послугами сервісу SignMyRocket.com скористалися понад 4,5 тисячі замовників з багатьох країн світу – серед них навіть два конгресмени США і прості громадяни росії та білорусі, яким ненависна політика рашизму, яку сповідують їхні правителі. До речі, фіни – на другому місці після американців по кількості замовлених на снарядах написів. Всього за час реалізації проєкту Антона Соколенка зібрано вже більше 1,6 мільйона доларів на потреби Збройних Сил України.