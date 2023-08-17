Українські розробники створили платформу Muscreators, яка допомагає артистам з просуванням українських пісень по всьому світу

Українські розробники випустили оновлену версію першої музичної онлайн платформи для промоушену артистів на локальний та світовий ринок — Muscreator.Перша українська музична онлайн платформа Muscreators презентувала нову версію автоматизованого промо для артистів. Тепер, як повідомили розробники dev.ua, платформа перетворюється на персоналізованого віртуального піар-асистента та надає користувачам зручний доступ до зв’язку з усіма ЗМІ, радіо та музичних плейлистів не тільки Україні, а й зарубіжних медіа.
Muscreators був створений у 2021 році, та вигравши грант від Ukrainian Startup Fund, став першим українським музичним стартапом, орієнтованим на вирішення проблематики артистів у просуванні їхньої творчості по всьому світу при мінімальних витратах. Теперь не тільки артисти, які мають великі бюджети, можуть отримати прояви у медіапросторі, а й ті що є талановитими, але не мають команди піару та великих фінансових ресурсів.
Станом на середину 2023 року онлайн-платформою скористалися тисячі артистів, які мають доступ до бази з понад 1000 медіа-контактів представників закордонних та українських медіаканалів: ЗМІ, радіо та кураторів плейлистів.
Концепт віртуального промо-асистента для артистів від початку був направлений на вирішення кризових та проблемних питань у турбулентній музичній індустрії та оптимізування витрат. Проєкт надає незалежним артистам інструменти та готові рішення, необхідні для успішного просування своїх пісень, як на локальний, так і на закордонний ринок.
Muscreators тепер має:
- Більш зручний інтерфейс, адаптований для мобільних пристроїв.
- Відтепер відображається весь наявний список ЗМІ та радіо, на які відправиться ваш реліз.
- Кожен артист, або його представник може самостійно коригувати базу ЗМІ та радіо для розсилки та видаляти непотрібні позиції зі списку.
- Збір всіх даних по проявам пісень у медіа та звітність.
- Усі розсилки по радіо та інших ЗМІ безкоштовні для УКРАЇНСЬКИХ АРТИСТІВ.
Скористатися платформою та отримати безкоштовне промо для свого релізу можна за адресою: muscreators.com