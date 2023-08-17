Українські розробники створили платформу Muscreators, яка допомагає артистам з просуванням українських пісень по всьому світу

Muscreators був створений у 2021 році, та вигравши грант від Ukrainian Startup Fund, став першим українським музичним стартапом, орієнтованим на вирішення проблематики артистів у просуванні їхньої творчості по всьому світу при мінімальних витратах. Теперь не тільки артисти, які мають великі бюджети, можуть отримати прояви у медіапросторі, а й ті що є талановитими, але не мають команди піару та великих фінансових ресурсів.

Станом на середину 2023 року онлайн-платформою скористалися тисячі артистів, які мають доступ до бази з понад 1000 медіа-контактів представників закордонних та українських медіаканалів: ЗМІ, радіо та кураторів плейлистів.

Концепт віртуального промо-асистента для артистів від початку був направлений на вирішення кризових та проблемних питань у турбулентній музичній індустрії та оптимізування витрат. Проєкт надає незалежним артистам інструменти та готові рішення, необхідні для успішного просування своїх пісень, як на локальний, так і на закордонний ринок.

Muscreators тепер має:

Більш зручний інтерфейс, адаптований для мобільних пристроїв.

Відтепер відображається весь наявний список ЗМІ та радіо, на які відправиться ваш реліз.

Кожен артист, або його представник може самостійно коригувати базу ЗМІ та радіо для розсилки та видаляти непотрібні позиції зі списку.

Збір всіх даних по проявам пісень у медіа та звітність.

Усі розсилки по радіо та інших ЗМІ безкоштовні для УКРАЇНСЬКИХ АРТИСТІВ.

Скористатися платформою та отримати безкоштовне промо для свого релізу можна за адресою: muscreators.com