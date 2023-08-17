Розмінування деокупованих лісів Донеччини триватиме десятиліттями

Частина лісового фонду Донеччини зазнавала пошкоджень ще з 2014 року. На сьогодні деокуповано понад 60 тис га, проте ці ліси досі становлять небезпеку, оскільки потребують розмінування. За попередніми даними 27 тис га — усипані вибухонебезпечними предметами, повідомили “Козацькому краю” у комунікаційному відділі Східного лісового офісу.

Саме ж розмінування — довготривалий процес, може тривати десятиліттями. Так спеціалісти групи розмінування ДСНС України розповідають, за пів дня можуть пройти близько 400 квадратних метрів території, і це – немало. Проте, є ділянки, де можна пройти всього 2-3 метри за день. Крім того, сапери не дають 100% гарантії, що після розмінування ліси Донеччини будуть безпечними. Адже ворог застосовував різні види мін.

До прикладу, такі, конструкція яких складається з пластику та вибухового елементу. Це робить їх непомітними для металошукачів. Тут щодня знаходять залишки касетних елементів РСЗВ, артснаряди, гранати, гранатометні ВОГи, патрони. Можна наткнутися і на склад боєприпасів російських військових, які вони покинули, тікаючи від ЗСУ.

Наразі в лісах Лиманщини триває розмінування. Знайдені зведені до бойового положення предмети утилізують шляхом контрольованого підриву. Тому вкотре нагадуємо, відвідування лісів Східного лісового офісу суворо заборонено!