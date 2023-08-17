Міні-фест в Черкасах збиратиме кошти на тепловізор для бригади наступу “Буревій”

19 серпня в Долині троянд у Черкасах Центр допомоги армії проводить міні-фест з метою збору коштів на тепловізор для бригади наступу “Буревій”. Наразі бригада, в якій служать і черкащани, воює на “гарячому” напрямку і дуже потребує приладів нічного бачення.
Відвідувачі заходу матимуть можливість: переглянути виставку ляльок-мотанок, а також артефактів війни; взяти участь у вишколі з тактичної медицини та майстер-класі з неповного розбирання і збирання автомату Калашникова, сфотографуватись у маскувальному костюмі та взяти участь у його створенні, також – у майстер-класі з плетіння маскувальних сіток.
Крім того, у програмі:
виступ гурту SHUFFLE, діджей Dj Niblewild,
виступ співочих бандуристок
музика Хенд-пана
козацька каша та розваги для дітей від івент-агентства.
Війна не завершилася і попереду ще багато роботи. На заході кожен зможе знайти щось для себе – комусь буде цікаво взяти участь у майстер-класах, комусь – роздивитися привезені з війни речі, комусь – спробувати плести маскувальні сітки. До слова, нашим волонтерам, які їх виготовляють, нині дуже бракує помічників.
Старт – о 14:00.