Міні-фест в Черкасах збиратиме кошти на тепловізор для бригади наступу “Буревій”

Війна не завершилася і попереду ще багато роботи. На заході кожен зможе знайти щось для себе – комусь буде цікаво взяти участь у майстер-класах, комусь – роздивитися привезені з війни речі, комусь – спробувати плести маскувальні сітки. До слова, нашим волонтерам, які їх виготовляють, нині дуже бракує помічників.